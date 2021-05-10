Отправленные Фондом YAŞAT на лечение в Турцию ветераны вернулись в Азербайджан

Трое тяжелораненых ветерана, отправленные на лечение в Турцию со стороны Фонда YAŞAT, выздоровели и вернулись на родину.

Трое тяжелораненых ветерана, отправленные на лечение в Турцию со стороны Фонда YAŞAT, выздоровели и вернулись на родину.

Как сообщили Report в Фонде, успешно завершено лечение ветеранов Расулова Эльшада Алимурад оглы, Назарова Наиля Фаиг оглы и Мусаева Бахмана Натиг оглы в Турции.

Фонд также предоставил лекарственные средства, предназначенные для их лечения в ближайшие месяцы.

В настоящее время в Турции продолжается процесс обследования, лечения и реабилитации еще 70 военнослужащих, а также ветеранов, доставленных на родину Фондом YAŞAT по заключению местных врачей.

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение ветеранов до полного его завершения.

Да ниспошлет Аллах исцеления нашим ветеранам!