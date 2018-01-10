Открыт очередной выставочно-торговый центр ABAD

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Открыт шестой выставочно-торговый центр ABAD.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения в Госагентстве по услугам населению и социальным инновациям.

Новый выставочно-торговый центр расположен в селе Дуруджа Габалинского района близ горнолыжного курорта "Туфандаг". Представленные в центре образцы декоративного прикладного народного ремесла вызвали большой интерес у туристов.

Центр подготовлен в особом дизайне, стены украшены в декоративном стиле шебеке, установлена система освещения. В выставочно-торговом центре представлены элегантные изделия ручной работы, мед, варенья и джемы из различных регионов Азербайджана. Все продукты имеют логотип изготовившего его мастера, семейного хозяйства и обозначены лейблом ABAD. Наличие логотипа и лейбла ABAD свидетельствуют об аутентичности продукта.

Отметим, что новый выставочно-торговый центр планируется использовать и как арт-кафе.