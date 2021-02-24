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Обнародованы адреса установленных в Баку палаток для обогрева

Обнародованы адреса установленных в Баку палаток для обогрева Объявлены адреса палаток для обогрева населения в снежную погоду.
Социальная защита
24 февраля 2021 г. 18:42
Обнародованы адреса установленных в Баку палаток для обогрева

Объявлены адреса палаток для обогрева населения в снежную погоду.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, палатки установлены в парке Нариманова в Наримановском районе, на выходе из метро Иншаатчылар в Ясамальском районе, рядом с мечетью в Сабунчинском районе, в парке Нефтчиляр в поселке Гарачухур в Сураханском районе и на выходе из метро Азадлыг в Бинагади.

В палатках можно согреться, отведать горячей еды и чая. Палатки открыты для всех желающих и будут действовать в снежные дни.

Палатки для обогрева установлены в рамках меморандума о сотрудничестве, заключенного между Исполнительной властью города Баку и Общественным объединением "Региональное развитие" (RIIB).

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Версия на азербайджанском языке Qarlı havada isinməyə ehtiyacı olanlar üçün çadırların ünvanları - SİYAHI

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