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    Обнародована статистика браков и разводов в Азербайджане

    На каждые 1000 человек населения приходится 5,7 браков и 1,5 разводов

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ За первые 4 месяца 2017 года отделами регистрации зарегистрировано 18 229 браков и 4896 разводов.

    Об этом Report сообщили в Госкомстате.

    Согласно данным, на каждые 1000 человек населения браки составляют 5,7, разводы – 1,5.

    Кроме того, было отмечено, что в январе-апреле этого года в министерстве иностранных дел и соответствующими структурами Государственной миграционной службы были зарегистрированы 850 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное жительство, и 448 человек, покинувших Азербайджан. Положительное миграционное сальдо составило 402 человека.

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