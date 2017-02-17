Обнародовано количество браков и разводов в стране в прошлом году

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано 66,8 тыс. браков и 13,1 тыс. разводов.

Как сообщили Report из Государственного комитета статистики, данная статистика составлена районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции.

Согласно отчету, число браков на каждые 1000 человек населения составляет 6,9, а разводов - 1,4.

Кроме того, соответствующими органами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 3,2 тыс. человек, приехавших на постоянное жительство в Азербайджан и 1,7 тыс. человек, покинувших страну. Положительное миграционное сальдо составило 1,5 тыс. человек.