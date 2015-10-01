​Обнародовано количество пожилых людей старше 90 лет, получающих трудовую пенсию в Азербайджане

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Согласно статистике на 30 сентября, 335 506 получивших регистрацию в Государственном фонде социальной защиты пенсионеров, имеющих трудовую пенсию, являются пожилыми людьми". Об этом Report сообщили в секторе по связям с общественностью Госфонда социальной защиты.

По информации, 203 526 из пожилых пенсионеров - женщины, а 131 980 - мужчины: "246 868 от общего числа пожилых пенсионеров - люди в возрасте 70-80 лет, 81 414 человек - 80-90 лет, а 7 224 - старше 90 лет".

В настоящее время 99,9% пенсионных выплат производится пластиковыми картами. С этой целью на территории страны для обслуживания пенсионеров действует около 800 банкоматов.

Отметим, что 1 октября - Международный день пожилых людей.