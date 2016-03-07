​Обнародована статистика населения по столичным районам и поселкам - СПИСОК

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Среди районов Баку Хатаинский район лидирует по численности населения. Согласно информации на начало прошлого года, на регистрации в районе находится 270 734 человека.

Как сообщает Report со ссылкой Статистическое управление города Баку, в районном поселке Ахмедлы на регистрации находится 11 040 человек.

На втором месте Бинагадинский район, где на регистрации находится 257 852 человека.

По численности населения также лидируют поселки Расулзаде (52 513) и Баладжары (48 404).

Численность населения по Ясамальскому району составила 243 610, по Сабунчинскому району - 236 541, по поселку Бакиханова - 73 680 человек.

В Насиминском районе зарегистрировано 217 375, Низаминском - 193 833, Наримановском - 173 100, Гарадагском - 118 508 человек. Население поселка Локбатан Гарадагского района (37 486) превышает показатели всех остальных районов.

Численность населения в Сураханском районе составляет 212 321 человек. Превосходство по численности населения за поселком Гарачухур (84 493).

Численность населения по Хазарскому району составляет 160 440 человек. Наибольшее количество населения в поселке Бина (55 316 человек).

Численность населения Сабаильского района составила 100 056, поселка Пираллахы 19 860 человек, Сабаильского поселка Бадамдар (21 937 человек).

Отметим, что в Баку в целом зарегистрировано 2 204 230 человек.