Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована текущая демографическая ситуация в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, с начала года население страны возросло на 13 686 человек или 0,1% и достигло показателя на 1 марта 2017 года - 9 823 667 человек.

Плотность населения на 1 кв. м составила 113 человек. 53,0% от общего количества населения приходится на долю городских жителей, 47,0% - сельских жителей, 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины. В настоящее время на каждые 1 000 мужчин в среднем приходится 1 006 женщин.