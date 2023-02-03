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Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане в январе текущего года.
Социальная защита
3 февраля 2023 г. 12:24
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане в январе текущего года.

Report представляет топ-10 самых популярных имен.

За указанный период самым популярным среди мальчиков стало имя Юсиф. В январе этим именем названы 68 детей.

Помимо этого, 66 мальчиков названы именем Угур, 65 – Али, 44 – Гусейн, 40 – Омар, 38 – Мухаммед, 35 – Рауль, 34 – Мурад, 30 – Адам и 26 – Айхан.

За январь 2023 года среди девочек первенство сохранило имя Захра, которым названы 71 новорожденный.

Кроме того, 43 девочки названы именем Зейнаб, 42 – Мелек, 41 – Нилай, 37 – Марьям, 37 – Инджи, 35 – Айлин, 33 – Айла, 30 – Фатима, 27 – Мелиса.

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