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Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане в январе-июле текущего года.
Социальная защита
1 августа 2022 г. 10:48
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

Стали известны самые популярные имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане в январе-июле текущего года.

Report представляет топ-10 самых популярных имен.

За указанный период самым популярным именем среди мальчиков стало имя Угур. В январе-июле текущего года этим именем названы 1037 детей.

Помимо этого, 1009 мальчиков названы именем Али, 922 – Юсиф, 918 – Гусеин, 690 – Мухаммед, 616 – Омар, 570 – Мурад, 578 – Рауль, 451 – Тунар и 446 – Адам.

За семь месяцев текущего года среди девочек первенство сохранило имя Захра, которым названы 1010 новорожденных.

Кроме того, 823 девочек названы именем Зейнаб, 802 - Марьям, 802 – Айлин, 684 – Фатима, 652 - Мяляк, 681 - Нилай, 541 – Нурай, 536 – Инджи и 534 – Айла.

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