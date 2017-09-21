Названы регионы с наибольшим и наименьшим числом внебрачных детей

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Названы регионы с наибольшим количеством рожденных вне брака детей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный Комитет Статистики, в прошлом году больше всего детей вне брака родилось в Джалилабадском районе (2170) . На втором месте Шамкирский район - 1225 детей, на третьем находится с 1143 детьми Масаллинский район.

В Баку родилось 2813, в Апшеронскомм районе 331, в Сумгаите 506, в Гяндже 573, в Кяпазе 382, в Газахе 586, в Горанбойе 470, в Балакане 290, в Акстафе 378, в Товузе 650, в Гедабеке 459, в Дашкесане 138, в Самухе 188, в Гёйгёле 206, в Загатале 154 внебрачных ребенка.

Кроме этого, в Гахе появилось на свет 103, в Шеки 318, в Габале 190, в Астаре 541, в Ленкаране 952, в Губе 465, в Шабране 146, Гёйчае 169, в Бейлагане 373, в Лерике 366, в Йардымлы 277, в Гусаре 219, в Хачмазе 472, в Агджбеди 473, в Барде 470, в Нефтчале 115, в Билясуваре 569, в Сальяне 418, в Евлахе 356, в Мингечауре 164, в Агдаше 313, в Уджаре 292, в Кюрдамире 493, в Имишли 631, в Кельбаджаре 224, в Лачыне 112, в Сабирабаде 899, в Гаджигабуле 229, в Ширване 191, в Фюзули 254, в Агдаме 368, в Тертере 230, в Гобустане 199, в Исмаиллы 106, в Агсу 218, в Шамахы 307, в Нахчиванской Аавтономной Республике всего 327, в Шаруре 172 ребенка вне брака.

Меньше всего внебрачных детей появилось на свет в Ханкенди (3), в Шахбузе (4), в Джульфе (19), в Кенгерли (21), в Садараке (21), в Нафталане (22), в г. Нахичевань (25), в Ордубаде (27), в Ходжавенде (28), в Ходжалы (30), в Бабеке (38), в Хызы (42), в Огузе (47), в Губадлы (61), в Зангилане (64), в Зардабе (66), в Шуше (74), в Сиязяне (78), в Джабраиле (96).

Отметим, что в этом году родилось 26288 внебрачных детей. Из них 9592 в городе, 16696 на селе.