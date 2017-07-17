Обнародованы имена, которыми в основном называли новорожденных за первое полугодие этого года - СПИСОК

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Стали известны имена, которыми в основном называли новорожденных в Азербайджане за первое полугодие этого года.

Как сообщили Report в министерстве юстиции, за 6 месяцев имя Юсиф дали 1343 новорожденным, Али - 1006, Гусейн – 900, Омар - 752, Угур - 694, Мухаммед - 668, Мурад - 608, Айхан - 489, Ибрагим - 410, Тунар - 400 малышам.

Кроме того, мальчиков в основном называли именами Умид, Рауль, Эмиль, Амин, Нихад, Рамал, Саид, Садиг, Джавидан, Амир, Метин, Ренат и пр.

Рожденных в тот же период девочек в основном назвали Захра (1256), Нурай (1015), Зейнаб (760), Марьям (721), Фатима (713), Айлин (683), Мелек (653), Дениз (638), Дамла (508), Аян (494).

Кроме того, в основном девочек называли именами Хадиджа, Медина, Лейла, Гюлай, Сема, Инджи, Фидан, Бану, Айла, Ягмур, Айше, Нилуфер, Мехри, Нурана, Нургюль, Амина, Гюльсум, Сафия.