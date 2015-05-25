МВД выдало 25-ти погорельцам новые удостоверения личности

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники отдела регистрации и удостоверений личности Бинагадинского РУП и Главного управления паспорта, регистрации и миграции министерства внутренних дел (МВД) реализовали выездную службу, связанную с выдачей удостоверений личности погорельцам, документы которых сгорели во время пожара, произошедшего 19 мая в жилом доме на проспекте Азадлыг, 200/36.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, новые документы были выданы 25 лицам. Мероприятия в этом направлении продолжаются.