О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минтруда: В прошлом году соцпособия и стипендии выплачены 752 тыс. человек

Минтруда: В прошлом году соцпособия и стипендии выплачены 752 тыс. человек В Азербайджане в 2021 году 752 тысячам человек были выплачены социальные пособия и стипендии.
Социальная защита
15 января 2022 г. 14:06
Минтруда: В прошлом году соцпособия и стипендии выплачены 752 тыс. человек

В Азербайджане в 2021 году 752 тысячам человек были выплачены социальные пособия и стипендии.

Как сообщили Report в Государственном фонде соцзащиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, из них 466 тысяч человек обеспечены социальными пособиями, 286 тысяч – ежемесячной президентской стипендией.

В прошлом году населению было выплачено 588 млн манатов социальных пособий, 417 млн манатов стипендий, что на 28% больше, чем в 2020 году.

За последние три года были также запущены системы электронного назначения пособий и стипендий, в проактивном порядке посредством электронной системы было назначено 220 тыс. пособий и стипендий, в том числе 120 тыс. в 2021 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Keçən il 752 min şəxsə sosial müavinət və təqaüd ödənilib

Другие новости из категории

Обнародована сумма средств, потраченных на выплату пенсий в прошлом году 
Обнародована сумма средств, потраченных на выплату пенсий в прошлом году 
15 января 2022 г. 12:02
В Азербайджане в госубежищах социальные услуги оказали более 330 людям
В Азербайджане в госубежищах социальные услуги оказали более 330 людям
14 января 2022 г. 17:59
В прошлом году поступления соцстрахования в ГФСЗ выросли на 290,2 млн манатов
В прошлом году поступления соцстрахования в ГФСЗ выросли на 290,2 млн манатов
14 января 2022 г. 15:04
Пенсионеры получат повышенные в результате индексации пенсии уже в следующем месяце 
Пенсионеры получат повышенные в результате индексации пенсии уже в следующем месяце 
14 января 2022 г. 13:22
Конфедерация профсоюзов Турции перечислила средства в помощь семьям шехидов
Конфедерация профсоюзов Турции перечислила средства в помощь семьям шехидов
14 января 2022 г. 13:21
В Гяндже построят Центр DOST
В Гяндже построят Центр DOST
14 января 2022 г. 12:29
В Баку в этом году откроется еще один центр DOST
В Баку в этом году откроется еще один центр DOST
14 января 2022 г. 12:19
ГФСЗ: Все пенсии будут полностью выплачены 14 января
ГФСЗ: Все пенсии будут полностью выплачены 14 января
13 января 2022 г. 09:47
Глава государства: Социальной сфере всегда уделяется особое внимание
Глава государства: Социальной сфере всегда уделяется особое внимание
12 января 2022 г. 19:55
ГФСЗ предупредил лиц, получающих адресную государственную социальную помощь
ГФСЗ предупредил лиц, получающих адресную государственную социальную помощь
12 января 2022 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi