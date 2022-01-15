Минтруда: В прошлом году соцпособия и стипендии выплачены 752 тыс. человек

В Азербайджане в 2021 году 752 тысячам человек были выплачены социальные пособия и стипендии.

В Азербайджане в 2021 году 752 тысячам человек были выплачены социальные пособия и стипендии.

Как сообщили Report в Государственном фонде соцзащиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, из них 466 тысяч человек обеспечены социальными пособиями, 286 тысяч – ежемесячной президентской стипендией.

В прошлом году населению было выплачено 588 млн манатов социальных пособий, 417 млн манатов стипендий, что на 28% больше, чем в 2020 году.

За последние три года были также запущены системы электронного назначения пособий и стипендий, в проактивном порядке посредством электронной системы было назначено 220 тыс. пособий и стипендий, в том числе 120 тыс. в 2021 году.