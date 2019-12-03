Минтруда: Распоряжение Ильхама Алиева - очередное проявление особой заботы о сфере соцзащиты

"Последнее распоряжение президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты населения" от 2 декабря 2019 года является очередным проявлением особой заботы по расширению сети учреждений соцзащиты и медико-социального реабилитационного значения, а также формирования в данной сфере инфраструктуры, отвечающей современным требованиям".

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В министерстве отметили, что за минувший период успешная социальная политика главы государства обеспечила принятие последовательных шагов по усилению соцзащиты населения, увеличению государственной заботы о гражданах из уязвимых групп.

"Распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2019 года выделяются финансовые средства на проектирование, строительство, капремонт, усиление путем восстановления и снабжение оборудованием ряда объектов социального назначения, что дает возможность успешно продолжить работы в данной сфере.

Распоряжение охватывает три направления – проектирование объектов социального назначения, которые планируется построить, их строительство, капремонт и реконструкцию в объектах соцназначения, усиление путем восстановления и оснащения оборудованием объектов.

В итоге документ обеспечивает сдачу в эксплуатацию новых учреждений соцуслуг и реабилитации, отвечающих современным требованиям, расширение инфраструктуры в данной сфере, строительство новых реабилитационных центров в различных регионах" - отметили в министерстве.