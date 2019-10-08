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Минтруда прекратило выдачу адресной социальной помощи еще 1068 лицам

Минтруда прекратило выдачу адресной социальной помощи еще 1068 лицам

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работы по обеспечению прозрачности и адресности государственной социальной помощи. 

Как сообщили Report в министерстве, выяснилось, что для получения адресной социальной помощи группа предпринимателей заключала краткосрочные трудовые договора с гражданами, а после назначения соцпомощи договора расторгались. В рамках проведенных работ была прекращена выдача адресной социальной помощи еще 1068 лицам.

Разбирательства продолжаются и в зависимости от результатов будут предприняты соответствующие шаги. 

За получением адресной социальной помощи может обратиться совершеннолетний представитель малообеспеченной семьи. Для этого необходимо представить справку о составе семьи и написать нотариально подтвержденное заявление о представительстве интересов семьи.

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