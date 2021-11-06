Министр: В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 1 850 квартир

После Отечественной войны реализуется большой пакет социальной поддержки, который охватил почти 33 тыс. человек, в том числе семьи шехидов, ветеранов войны, а также пострадавших от армянского террора.

После Отечественной войны реализуется большой пакет социальной поддержки, который охватил почти 33 тыс. человек, в том числе семьи шехидов, ветеранов войны, а также пострадавших от армянского террора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании коллегии по итогам 9 месяцев текущего года.

С.Бабаев отметил, что программы социальной поддержки, реализуемые в отношении членов семей шехидов и ветеранов, будут расширены.

В рамках программ поддержки 7 900 членам семей шехидов назначено 15 700 социальных выплат (ежемесячная президентская стипендия, пенсия или пособие). Социальные выплаты по инвалидности назначены 2 165 ветеранам.

В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 1 850 квартир, а к концу года эта цифра достигнет 3 тыс. Также будет продолжена работа по обеспечению инвалидов войны автомобилями.

В 2021 году к программе самозанятости планируется привлечь 16 тыс. человек, из них уже привлечено 13 тыс. человек. После Отечественной войны число привлеченных к программе членов семей шехидов и ветеранов достигло 5 500 человек.