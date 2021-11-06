О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр: В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 1 850 квартир

Министр: В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 1 850 квартир После Отечественной войны реализуется большой пакет социальной поддержки, который охватил почти 33 тыс. человек, в том числе семьи шехидов, ветеранов войны, а также пострадавших от армянского террора.
Социальная защита
6 ноября 2021 г. 13:27
Министр: В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 1 850 квартир

После Отечественной войны реализуется большой пакет социальной поддержки, который охватил почти 33 тыс. человек, в том числе семьи шехидов, ветеранов войны, а также пострадавших от армянского террора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании коллегии по итогам 9 месяцев текущего года.

С.Бабаев отметил, что программы социальной поддержки, реализуемые в отношении членов семей шехидов и ветеранов, будут расширены.

В рамках программ поддержки 7 900 членам семей шехидов назначено 15 700 социальных выплат (ежемесячная президентская стипендия, пенсия или пособие). Социальные выплаты по инвалидности назначены 2 165 ветеранам.

В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 1 850 квартир, а к концу года эта цифра достигнет 3 тыс. Также будет продолжена работа по обеспечению инвалидов войны автомобилями.

В 2021 году к программе самозанятости планируется привлечь 16 тыс. человек, из них уже привлечено 13 тыс. человек. После Отечественной войны число привлеченных к программе членов семей шехидов и ветеранов достигло 5 500 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: "2165 qaziyə əlillik və sosial ödənişlər təyin edilib"

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
Роналду сравнялся с главным тренером по количеству голов за клуб
3 ноября 2021 г. 03:59
Бавария вышла в плей-офф Лиги чемпионов
"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов
3 ноября 2021 г. 02:01
В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплатят 5 ноября
В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплатят 5 ноября
2 ноября 2021 г. 09:40
В Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
ФотоВ Азербайджане выпущены памятные денежные знаки в связи с Днем Победы
4 ноября 2021 г. 16:07
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
3 ноября 2021 г. 00:12
Азербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
ФотоАзербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
3 ноября 2021 г. 08:14
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
31 октября 2021 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi