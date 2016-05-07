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    ​Министр: Сокращений штата в результате присоединения ГФСЗ к министерству не будет

    Оставшиеся не у дел сотрудники будут использованы при комплектации штата центров занятости

    Бейлаган. 7 мая. REPORT.AZ/ "Присоединение Государственного фонда социальной защиты к министерству труда и социальной защиты населения не приведет к сокращению сотрудников".

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

    Он отметил, что оставшиеся не у дел сотрудники будут использованы при комплектации штата центров занятости: "Этот вопрос рассмотрен совместно с министерством финансов. Отдельные структуры, аппараты и местные органы вновь рассматриваются. Мы нашли самый оптимальный вариант и подготовили соответствующий пакет предложений. Сейчас он рассматривается Администрацией президента. Как только будет готов окончательный вариант, он будет представлен президенту Ильхаму Алиеву". 

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