Министр: Проживающие на освобожденных территориях граждане будут трудоустроены

В Джебраиле планируется создать региональный Центр DOST, в Кяльбаджаре - реабилитационный центр. Кроме того, проживающие на освобожденных территориях граждане будут трудоустроены.

В Джебраиле планируется создать региональный Центр DOST, в Кяльбаджаре - реабилитационный центр. Кроме того, проживающие на освобожденных территориях граждане будут трудоустроены.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на конференции, посвященной второй годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Министр подчеркнул, что улучшение благосостояния населения находится в центре проводимой президентом Ильхамом Алиевым политики.

По словам министра, в целом с 2019 года реализовано три пакета социальных реформ, за это время средняя пенсия выросла на 80%.

Министр заявил, что очень редкая страна может добиться таких больших успехов.