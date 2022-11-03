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Министр: Проживающие на освобожденных территориях граждане будут трудоустроены

Министр: Проживающие на освобожденных территориях граждане будут трудоустроены В Джебраиле планируется создать региональный Центр DOST, в Кяльбаджаре - реабилитационный центр. Кроме того, проживающие на освобожденных территориях граждане будут трудоустроены.
Социальная защита
3 ноября 2022 г. 12:21
Министр: Проживающие на освобожденных территориях граждане будут трудоустроены

В Джебраиле планируется создать региональный Центр DOST, в Кяльбаджаре - реабилитационный центр. Кроме того, проживающие на освобожденных территориях граждане будут трудоустроены.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на конференции, посвященной второй годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Министр подчеркнул, что улучшение благосостояния населения находится в центре проводимой президентом Ильхамом Алиевым политики.

По словам министра, в целом с 2019 года реализовано три пакета социальных реформ, за это время средняя пенсия выросла на 80%.

Министр заявил, что очень редкая страна может добиться таких больших успехов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azad edilən ərazilərdə yaşayan vətəndaşlarımızın məşğulluğu təmin ediləcək"

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