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Министр: Процесс назначения социальных выплат семьям шехидов близится к завершению

Министр: Процесс назначения социальных выплат семьям шехидов близится к завершению "Успехи социально-экономических реформ, проводимых в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, заметны и в системе социального страхования. За последние три года социальные выплаты выросли на 2,4 млрд манатов, или на 60%, составив 6,4 млрд ман
Социальная защита
31 июля 2021 г. 14:11
Министр: Процесс назначения социальных выплат семьям шехидов близится к завершению

"Успехи социально-экономических реформ, проводимых в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, заметны и в системе социального страхования. За последние три года социальные выплаты выросли на 2,4 млрд манатов, или на 60%, составив 6,4 млрд манатов, а трансферт из бюджета в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) снизился с 40% до 25%".

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

За 6 месяцев текущего года поступления на социальное страхование выросли на 7,8% или 133,7 млн манатов, составив 1836,3 млн манатов. В целях индексации трудовых пенсий за 6 месяцев 2021 года было израсходовано 220 млн манатов.

Министр отметил, что меры по социальной поддержке семей шехидов и ветеранов Отечественной войны продолжаются, и уже 24 тысячи лиц обеспечены 33 тысячами услуг. В частности, он отметил, что процесс назначения соответствующих социальных выплат семьям шехидов уже близится к завершению.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Şəhid ailələrinə sosial ödənişlərin təyinatı yekunlaşmaq üzrədir"

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