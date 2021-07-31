Министр: Процесс назначения социальных выплат семьям шехидов близится к завершению

"Успехи социально-экономических реформ, проводимых в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, заметны и в системе социального страхования. За последние три года социальные выплаты выросли на 2,4 млрд манатов, или на 60%, составив 6,4 млрд ман

"Успехи социально-экономических реформ, проводимых в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, заметны и в системе социального страхования. За последние три года социальные выплаты выросли на 2,4 млрд манатов, или на 60%, составив 6,4 млрд манатов, а трансферт из бюджета в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) снизился с 40% до 25%".

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

За 6 месяцев текущего года поступления на социальное страхование выросли на 7,8% или 133,7 млн манатов, составив 1836,3 млн манатов. В целях индексации трудовых пенсий за 6 месяцев 2021 года было израсходовано 220 млн манатов.

Министр отметил, что меры по социальной поддержке семей шехидов и ветеранов Отечественной войны продолжаются, и уже 24 тысячи лиц обеспечены 33 тысячами услуг. В частности, он отметил, что процесс назначения соответствующих социальных выплат семьям шехидов уже близится к завершению.