Министр пояснил причины противоречивости данных по безработице

“При выдаче единовременных выплат в размере 190 манат в связи с пандемией всплыли проблемы со многими базовыми данными, особенно относящимися к 90-м годам. Это было связано с тем, что старые удостоверения личности не были заменены на новые, путаницей доле

“При выдаче единовременных выплат в размере 190 манат в связи с пандемией всплыли проблемы со многими базовыми данными, особенно относящимися к 90-м годам. Это было связано с тем, что старые удостоверения личности не были заменены на новые, путаницей долевой собственности с приусадебными участками, недостоверной информацией о владельцах автотранспортных средств и другими вопросами”.

По сообщению Report, такое мнение высказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения документов, относящихся к госбюджету на предстоящий год.

По словам министра, в настоящее время ведется серьезная работа по решению этой проблемы: “Очищаются большие объемы баз данных. Разумеется, для этого нужно время. Но есть несколько насущных вопросов. Так, есть разница в показателях по безработице, представленных Госкомитетом статистики и нашим министерством. В нашем понимании безработным является лицо, зарегистрированное в качестве безработного в соответствующей базе министерства. А Госкомстат подходит к этому вопросу, исходя из международного опыта. Согласно этому подходу, неформально занятые не считаются безработными. Так что определенная разница будет всегда”.