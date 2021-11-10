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Министр пояснил причины противоречивости данных по безработице

Министр пояснил причины противоречивости данных по безработице “При выдаче единовременных выплат в размере 190 манат в связи с пандемией всплыли проблемы со многими базовыми данными, особенно относящимися к 90-м годам. Это было связано с тем, что старые удостоверения личности не были заменены на новые, путаницей доле
Социальная защита
10 ноября 2021 г. 16:55
Министр пояснил причины противоречивости данных по безработице

“При выдаче единовременных выплат в размере 190 манат в связи с пандемией всплыли проблемы со многими базовыми данными, особенно относящимися к 90-м годам. Это было связано с тем, что старые удостоверения личности не были заменены на новые, путаницей долевой собственности с приусадебными участками, недостоверной информацией о владельцах автотранспортных средств и другими вопросами”.

По сообщению Report, такое мнение высказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения документов, относящихся к госбюджету на предстоящий год.

По словам министра, в настоящее время ведется серьезная работа по решению этой проблемы: “Очищаются большие объемы баз данных. Разумеется, для этого нужно время. Но есть несколько насущных вопросов. Так, есть разница в показателях по безработице, представленных Госкомитетом статистики и нашим министерством. В нашем понимании безработным является лицо, зарегистрированное в качестве безработного в соответствующей базе министерства. А Госкомстат подходит к этому вопросу, исходя из международного опыта. Согласно этому подходу, неформально занятые не считаются безработными. Так что определенная разница будет всегда”.

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Версия на азербайджанском языке Nazir işsizliklə bağlı rəqəmlərin ziddiyyətli olmasının səbəblərini açıqlayıb

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