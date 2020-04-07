Министр: Платежи начнутся с завтрашнего дня

"Резерв в 200 млн манатов, возникший за счет роста доходов Государственного фонда социальной защиты по итогам 2019 года, оптимизации расходов, ликвидации фальшивых пенсий и инвалидности, будет направлен на обеспечение устойчивости социальных выплат в этом году".

Как сообщает Report, об этом на посвященной единовременной выплате пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"Скорее всего, в апреле и мае произойдет некоторое снижение в сборах взносов социального страхования. Это произойдет по объективным причинам", - заявил министр.

По его словам, в марте социальные выплаты более 2,3 млн человек были произведены досрочно за счет средств Государственного фонда социальной защиты: "Думаю, что так будет и в апреле. График уже объявлен, и платежи начнутся с завтрашнего дня".