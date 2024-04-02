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Министр: 1,5 тыс. жителей освобожденных территорий уже обеспечены постоянной работой

Министр: 1,5 тыс. жителей освобожденных территорий уже обеспечены постоянной работой На сегодняшний день 1500 жителей освобожденных территорий обеспечены постоянными рабочими местами.
Социальная защита
2 апреля 2024 г. 12:43
Министр: 1,5 тыс. жителей освобожденных территорий уже обеспечены постоянной работой

На сегодняшний день 1500 жителей освобожденных территорий обеспечены постоянными рабочими местами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в эфире передачи "Социальный час" (Sosial saat) на телеканале DOST TV.

Министр напомнил, что более 5 тысяч бывших вынужденных переселенцев уже вернулись на постоянное место жительства в родные края.

"Более половины их них, то есть свыше 2 500 человек - трудоспособные граждане. Необходимо обеспечить их работой, чтобы они могли обустроить свою жизнь", - сказал Бабаев.

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Версия на английском языке Minister: 1,500 people who returned to liberated territories were provided with permanent jobs
Версия на азербайджанском языке Nazir: Azad edilmiş ərazilərə qayıdan 1500 nəfər daimi işlə təmin edilib

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