Министр: 1,5 тыс. жителей освобожденных территорий уже обеспечены постоянной работой

На сегодняшний день 1500 жителей освобожденных территорий обеспечены постоянными рабочими местами.

На сегодняшний день 1500 жителей освобожденных территорий обеспечены постоянными рабочими местами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в эфире передачи "Социальный час" (Sosial saat) на телеканале DOST TV.

Министр напомнил, что более 5 тысяч бывших вынужденных переселенцев уже вернулись на постоянное место жительства в родные края.

"Более половины их них, то есть свыше 2 500 человек - трудоспособные граждане. Необходимо обеспечить их работой, чтобы они могли обустроить свою жизнь", - сказал Бабаев.