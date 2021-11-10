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Министр: Будет проведена работа по подготовке профстандартов

Министр: Будет проведена работа по подготовке профстандартов 12:48
Социальная защита
10 ноября 2021 г. 13:28
Министр: Будет проведена работа по подготовке профстандартов

"На организацию мероприятий по самозанятости на следующий год выделено 76 млн манатов. Это на 7,5 млн манатов больше, чем в текущем году. За последние годы объем программы самозанятости увеличился более чем в 15 раз".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты Сахил Бабаев в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в текущем году в 16 тысячах семьях планируется создать малое семейное хозяйство: "Расширение программы самозанятости даст отдельную поддержку портфелю услуг по трудоустройству".

"Параллельно за счет таких проектов, как ”Мобильная профессия“, виртуальная платформа ”Баджар" (Сумей), будет расширен охват электронных услуг занятости, а также будет проведена работа по разработке профессиональных стандартов. Стандарты по 520 профессиям уже подготовлены и переданы в пользование гражданам через интернет-портал ”e-social", - сказал министр.

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Версия на английском языке Minister: Work will be carried out to develop professional standards
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Peşə standartlarının hazırlanması üzərində iş aparılacaq"

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