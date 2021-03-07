Министерство рассказало, женщины какого возраста чаще всего работают

Как и во всех сферах, роль женщин на рынке труда растет, и они вносят ценный вклад в социально-экономическое, социокультурное развитие нашей страны. В настоящее время 44% активных уведомлений о трудовых договорах, зарегистрированных в подсистеме "Уведомле

Как и во всех сферах, роль женщин на рынке труда растет, и они вносят ценный вклад в социально-экономическое, социокультурное развитие нашей страны. В настоящее время 44% активных уведомлений о трудовых договорах, зарегистрированных в подсистеме "Уведомление о трудовых договорах" Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), относятся к трудовым договорам с женщинами.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Сообщается, что 46% процентов работающих женщин имеют высшее образование, 37% - общее образование, 55% - среднеспециальное образование, 24% - первоначальное профессионально-специализированное образование.

16% работающих женщин находятся в возрасте 16-30 лет, 27% - 31-40 лет, 23% - 41-50 лет, 24% - 51-60 лет и 10% - старше 61 года.