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Министерство рассказало, женщины какого возраста чаще всего работают

Министерство рассказало, женщины какого возраста чаще всего работают Как и во всех сферах, роль женщин на рынке труда растет, и они вносят ценный вклад в социально-экономическое, социокультурное развитие нашей страны. В настоящее время 44% активных уведомлений о трудовых договорах, зарегистрированных в подсистеме "Уведомле
Социальная защита
7 марта 2021 г. 13:44
Министерство рассказало, женщины какого возраста чаще всего работают

Как и во всех сферах, роль женщин на рынке труда растет, и они вносят ценный вклад в социально-экономическое, социокультурное развитие нашей страны. В настоящее время 44% активных уведомлений о трудовых договорах, зарегистрированных в подсистеме "Уведомление о трудовых договорах" Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), относятся к трудовым договорам с женщинами.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Сообщается, что 46% процентов работающих женщин имеют высшее образование, 37% - общее образование, 55% - среднеспециальное образование, 24% - первоначальное профессионально-специализированное образование.

16% работающих женщин находятся в возрасте 16-30 лет, 27% - 31-40 лет, 23% - 41-50 лет, 24% - 51-60 лет и 10% - старше 61 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏƏSMN: İşləyən qadınların ən çoxu 31-40 yaşlarında olanlardır

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