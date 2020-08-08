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Report Georgia

Лица с негативным тестом сталкиваются с проблемой при выезде за рубеж

Лица с негативным тестом сталкиваются с проблемой при выезде за рубеж Пассажиры, выезжающие из Международного аэропорта им. Гейдара Алиева за рубеж рейсами AZAL должны за 48 часов до вылета сдать тест на коронавирус в одной из бакинских клиник. Лишь те, результаты тестов которых окажутся негативными, могут покинуть пределы
Социальная защита
8 августа 2020 г. 17:57
Лица с негативным тестом сталкиваются с проблемой при выезде за рубеж

Пассажиры, выезжающие из Международного аэропорта им. Гейдара Алиева за рубеж рейсами AZAL должны за 48 часов до вылета сдать тест на коронавирус в одной из бакинских клиник. Лишь те пассажиры, результаты тестов которых окажутся негативными, могут покинуть пределы pеспублики.

На сайте AZAL предоставлен список клиник, где можно сдать тест:

1. Лаборатория Referans

2. Клиника “Leyla Medical Center”

3. Клиника "Memorial" 

4. Клиника “Bona Dea”

5. Центр контроля за особо опасными инфекциями

6. Caspian International Hospital

7. Лаборатория “UltraLAB”

8. Лаборатория İNCİ

9. Бакинский филиал Baku Clinic

10. Сумгайытский филиал Baku Clinic

11. Клиника Bakı Sağlamlıq Mərkəzi

12. Центральная больница нефтяников

Отметим, что авиакомпания принимает справки исключительно по тестам PCR.

Лица, результат тестов которых оказался негативным, сталкиваются с другой проблемой при выезде за рубеж. Иностранцы не понимают по-азербайджански, а значит, не могут прочесть написанного в представляемой им справке. Приходится долго объясняться.

В связи с этим Report направил запрос в указанные клиники.

Лаборатория Referans и клиника “Leyla Medical Center” предоставляют результаты анализов на азербайджанском языке, а справку – на английском языке.

Клиники “Memorial” и “Bona Dea” предоставляют результаты анализов на азербайджанском языке. В зависимости от пожелания пациента может быть выдана справка на английском языке. Однако никакой информационной таблички, гласящей об этом, нет, равно как и не предоставляется дополнительной информации. Поэтому лица, выезжающие за рубеж, обратившись в эти клиники должны потребовать выдать им результаты тестов на английском языке.

Другие клиники из вышеприведенного списка не считают нужным выдавать справки на английском языке.

В Центре по контролю за особо опасными инфекциями, Caspian International Hospital, лабораториях “UltraLAB” и İNCİ, а также в Центральной больнице нефтяников считают, что гражданин, выезжающий за рубеж, должен быть готов к подобному раскладу и своевременно позаботиться о переводе результатов анализа. Это можно сделать в “ASAN хидмет" или нотариальной конторе.

Несмотря на многочисленные звонки в “Baku Clinic”, нам так никто не ответил. Смехотворнее обстоят дела в “Bakı Sağlamlıq Mərkəzi”. Там и вовсе контактный номер продан другому физическому лицу.

Ныне все клиники оснащены современным оборудованием, отвечающим самым передовым стандартам. В этой связи вполне резонен вопрос: неужели так трудно выдать гражданину, выезжающему за рубеж, справку на двух языках? Так ли трудно избавить людей от забот искать конторы, где можно перевести выданные документы и утвердить их?

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Версия на азербайджанском языке COVID testi "neqativ" çıxan şəxslər xaricə gedərkən problemlə üzləşir

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