Консультационные механизмы азербайджанской молодежи представлены в Европе

Баку. 4 октября.REPORT.AZ/ Представители азербайджанской молодежи в румынском городе Клуж-Напока приняли участие в форуме Сети молодежных столиц Европы с участием 9 стран.

Как сообщает Report, в мероприятии Азербайджан представляли член комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев, начальник Главного управления молодежи и спорта города Гянджи Мушфиг Джафаров, член Наблюдательного совета молодежного фонда Сеймур Велиев, методист Дома молодежи города Гянджа Шахрияр Гаджиев и волонтер общественного объединения "Молодежная столица Европы 2016" Шабнам Алиева.

Основная цель форума - развитие городских консультационных механизмов Европейских молодежных столиц и создание образцовой модели. На форуме были обсуждены и поддержаны ряд предложений азербайджанской делегации.

На встречах, проведенных в рамках форума, мэр города Клуж-Напока Эмиль Бокла провел обсуждения по ряду проектов. Участники форума с интересом встретили презентацию, отражающую консультационные механизмы, используемые для молодежи в городе Гянджа.

Представленную на форуме делегацию принял глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов. Он поделился с молодежью своими рекомендациями.

Мубариз Асланов