Ильхам Алиев: "Сегодня уровень бедности в Азербайджане составляет 5,4 процента"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Нам удалось достичь в большой степени диверсификации экономики, были созданы сотни тысяч новых рабочих мест, безработица в Азербайджане где-то на уровне 5 процентов. Также удалось значительно сократить бедность, которая сегодня на уровне 5,4 процента".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Глава государства ответил на вопрос журналиста о том, чего страна добилась за последние пять лет президентского срока:

"Думаю, что главное заключается в том, что за эти годы Азербайджан продолжал успешно развиваться. Было осуществлено очень много программ, связанных с социально-экономическим развитием нашей страны. Все, что мы наметили, было выполнено. Наши достижения также оцениваются и международными структурами. По последней оценке Всемирного Давосского экономического форума, по глобальной конкурентоспособности Азербайджан занимает 35-е место. А по индексу инклюзивного развития того же Давосского форума среди развивающихся стран мы занимаем 3-е место. Впереди нас только 30 развитых стран и две развивающиеся. То есть эта оценка Всемирного Давосского форума, думаю, лучше всего демонстрирует, что нам удалось достичь. Нам удалось достичь в большой степени диверсификации экономики, были созданы сотни тысяч новых рабочих мест.

Все это результат той социально-экономической политики, которую мы осуществляли за последние годы и которая дала значительные результаты".