Хади Раджабли: Неисполнение резолюций ООН приводит к появлению в Азербайджане людей с инвалидностью

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Одной из причин появления в Азербайджане людей с инвалидностью является невыполнение принятых ООН резолюций".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Хади Раджабли на конференции на тему "Обязательства Азербайджана по выполнению Конвенции ООН в связи с правами лиц с инвалидностью: достижения, проблемы и перспективы".

Он отметил, что в результате невыполнения резолюций в боях в апреле люди стали инвалидами: "Убийство маленькой Захры в селе Алханлы Физулинского района еще раз свидетельствует о том, что ООН и международные организации должны уделять более серьезное внимание урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Эти шаги имеют большое значение в предотвращении инвалидности".