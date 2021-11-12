О нас
Report Georgia
Аудио новости

Государственное агентство занятости: В этом году трудоустроены около 69 тыс. человек

Государственное агентство занятости: В этом году трудоустроены около 69 тыс. человек 10:25
Социальная защита
12 ноября 2021 г. 11:29
Государственное агентство занятости: В этом году трудоустроены около 69 тыс. человек

В январе-октябре текущего года Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения, обеспечило работой 68,5 безработных и ищущих работу.

Как сообщили Report в Агентстве, к программе самозанятости, которой предполагается охватить в этом году 16 тыс. человек, за 10 месяцев этого года привлечены 12 625 человек.

Создана цифровая платформа для реализации программы. Применяется электронный реестр обратившихся граждан, определен принцип очередности на основе оценивания. Была создана относящаяся к программе электронная платформа, общественности представляются документы получающих активы, фотографии и видеосъемка процесса выдачи активов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dövlət Məşğulluq Agentliyi: "Bu il 69 minə yaxın şəxs işlə təmin edilib"

Другие новости из категории

Министр: Продолжим трудоустройство ветеранов войны и членов семей шехидов
Министр: Продолжим трудоустройство ветеранов войны и членов семей шехидов
11 ноября 2021 г. 17:15
Министр пояснил причины противоречивости данных по безработице
Министр пояснил причины противоречивости данных по безработице
10 ноября 2021 г. 16:55
Министр: Будет проведена работа по подготовке профстандартов
Министр: Будет проведена работа по подготовке профстандартов
10 ноября 2021 г. 13:28
Сахиль Бабаев: Отменяются все высокие пенсии на основе фиктивных документов
Сахиль Бабаев: Отменяются все высокие пенсии на основе фиктивных документов
10 ноября 2021 г. 13:15
Более 30 тыс. семьям шехидов и участникам Отечественной войны оказана социальная поддержка
Более 30 тыс. семьям шехидов и участникам Отечественной войны оказана социальная поддержка
7 ноября 2021 г. 10:36
Министр: В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 1 850 квартир
Министр: В этом году семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 1 850 квартир
6 ноября 2021 г. 13:27
Агентство: В 2021 году обеспечены жильем 1 850 семей шехидов и инвалидов войны
Агентство: В 2021 году обеспечены жильем 1 850 семей шехидов и инвалидов войны
5 ноября 2021 г. 11:58
В Азербайджане минимальная зарплата повышается до 300 манатов
В Азербайджане минимальная зарплата повышается до 300 манатов
5 ноября 2021 г. 11:41
Госфонд: Ряд пособий с ноября выплачивается через Азерпочту
Госфонд: Ряд пособий с ноября выплачивается через "Азерпочту"
4 ноября 2021 г. 10:45
11-летняя юная мама помещена в приют
11-летняя юная мама помещена в приют
2 ноября 2021 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi