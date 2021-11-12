Государственное агентство занятости: В этом году трудоустроены около 69 тыс. человек

10:25

В январе-октябре текущего года Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения, обеспечило работой 68,5 безработных и ищущих работу.

Как сообщили Report в Агентстве, к программе самозанятости, которой предполагается охватить в этом году 16 тыс. человек, за 10 месяцев этого года привлечены 12 625 человек.

Создана цифровая платформа для реализации программы. Применяется электронный реестр обратившихся граждан, определен принцип очередности на основе оценивания. Была создана относящаяся к программе электронная платформа, общественности представляются документы получающих активы, фотографии и видеосъемка процесса выдачи активов.