Госфонд: В этом году ожидается индексация пенсий на 10,8%

В Азербайджане в этом году ожидается индексация пенсий на 10,8%.

В Азербайджане в этом году ожидается индексация пенсий на 10,8%.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов на мероприятии, посвященном итогам 2023 года.

"Государственный комитет статистики должен представить в Фонд необходимую информацию на начало февраля. В случае принятия соответствующего решения, в феврале эта сумма за 2 месяца будет добавлена к пенсии и выплачена гражданам", - отметил он.