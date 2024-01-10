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Госфонд: В этом году ожидается индексация пенсий на 10,8%

Госфонд: В этом году ожидается индексация пенсий на 10,8% В Азербайджане в этом году ожидается индексация пенсий на 10,8%.
Социальная защита
10 января 2024 г. 12:16
Госфонд: В этом году ожидается индексация пенсий на 10,8%

В Азербайджане в этом году ожидается индексация пенсий на 10,8%.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов на мероприятии, посвященном итогам 2023 года.

"Государственный комитет статистики должен представить в Фонд необходимую информацию на начало февраля. В случае принятия соответствующего решения, в феврале эта сумма за 2 месяца будет добавлена к пенсии и выплачена гражданам", - отметил он.

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Версия на английском языке SSPF chairman: 10.8% indexation of pensions expected this year
Версия на азербайджанском языке DSMF-nin sədri: "Bu il pensiya məbləğində 10,8 % indeksləşmə gözlənilir"

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