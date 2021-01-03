Фонд Гейдара Алиева и министерство соцзащиты помогли семье инвалида войны

Мирзалиеву Роману Александр оглу, раненному в ходе Отечественной войны, назначат инвалидность по завершению оформления документов, ему будут выплачиваться ежемесячная пенсия и пособия

Мирзалиеву Роману Александр оглу, раненному в ходе Отечественной войны, назначат инвалидность по завершению оформления документов, ему будут выплачиваться ежемесячная пенсия и пособия.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, ведутся работы по трудоустройству членов его семьи.

Сотрудники министерства посетили дом ветерана в Зардабском районе, также передав ему продовольственную помощь от Фонда Гейдара Алиева.

Роман сейчас лечится дома. Для его отца, Александра Мирзалиева, предложили создать малое хозяйство в рамках программы самозанятости. Однако Александр выразил желание заниматься оплачиваемыми общественными работами, поэтому его зарегистрировали для участия в этих работах. По просьбе матери инвалида войны ей также будет предоставлена работа.

Сам Роман – военный-сверхсрочник. Его брат Хаййам в настоящее время проходит действительную военную службу. У ветерана также есть две сестры, которые учатся в школе.