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Фонд Гейдара Алиева и министерство соцзащиты помогли семье инвалида войны

Фонд Гейдара Алиева и министерство соцзащиты помогли семье инвалида войны Мирзалиеву Роману Александр оглу, раненному в ходе Отечественной войны, назначат инвалидность по завершению оформления документов, ему будут выплачиваться ежемесячная пенсия и пособия
Социальная защита
3 января 2021 г. 13:09
Фонд Гейдара Алиева и министерство соцзащиты помогли семье инвалида войны

Мирзалиеву Роману Александр оглу, раненному в ходе Отечественной войны, назначат инвалидность по завершению оформления документов, ему будут выплачиваться ежемесячная пенсия и пособия.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, ведутся работы по трудоустройству членов его семьи.

Сотрудники министерства посетили дом ветерана в Зардабском районе, также передав ему продовольственную помощь от Фонда Гейдара Алиева.

Роман сейчас лечится дома. Для его отца, Александра Мирзалиева, предложили создать малое хозяйство в рамках программы самозанятости. Однако Александр выразил желание заниматься оплачиваемыми общественными работами, поэтому его зарегистрировали для участия в этих работах. По просьбе матери инвалида войны ей также будет предоставлена работа.

Сам Роман – военный-сверхсрочник. Его брат Хаййам в настоящее время проходит действительную военную службу. У ветерана также есть две сестры, которые учатся в школе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu qazi ailəsinə ərzaq yardımı, ƏƏSMN dəstək verib

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