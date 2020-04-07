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В случае продления карантина, единовременная выплата будет выдаваться и в последующие месяцы

Если карантин продлят, единовременная выплата будет выдавать и после

Продолжается пресс-конференция, проводимая министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым относительно единовременной выплаты.

Как сообщает Report, министр заявил, что в случае продления карантинного режима единовременная выплата (190 манатов) будет выдаваться и в последующие месяцы. 

По его словам, единовременная выплата будет выдаваться каждой семье один раз: "Если в семье двое безработных, регистрацию по безработице может пройти один из них и единовременную выплату получит один из членов семьи. Все платежи будут безналичными". 

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