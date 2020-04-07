В случае продления карантина, единовременная выплата будет выдаваться и в последующие месяцы

Продолжается пресс-конференция, проводимая министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым относительно единовременной выплаты.

Как сообщает Report, министр заявил, что в случае продления карантинного режима единовременная выплата (190 манатов) будет выдаваться и в последующие месяцы.

По его словам, единовременная выплата будет выдаваться каждой семье один раз: "Если в семье двое безработных, регистрацию по безработице может пройти один из них и единовременную выплату получит один из членов семьи. Все платежи будут безналичными".