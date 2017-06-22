ЕС окажет поддержку Азербайджану в реформировании пенсионной системы

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 23 июня в Баку будет дан старт финансируемому со стороны ЕС твиннинг проекту "Поддержка министерству труда и социальной защиты в реформировании пенсионной системы в Азербайджане".

Как сообщили Report в представительстве ЕС в Азербайджане, цель проекта - способствовать дальнейшим реформам в пенсионной системе и социальной защите в Азербайджане для приведения их в соответствие с европейской практикой.

Проект, который продлится 24 месяца, будет иметь бюджет 1,2 млн евро и будет реализован министерством труда и соцзащиты населения Азербайджана совместно с министерством социальных дел и здоровья, министерства труда, занятости, профессиональной подготовки и социального диалога и делегации по европейским и международным делам Франции.

Это третий твиннинг проект, осуществляемый совместно с Францией в области соцзащиты Азербайджана.