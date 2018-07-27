Эксперт: "Качество паспорта в Азербайджане не соответствует его стоимости" - ФОТО

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Общегражданский паспорт (тот, что в простонародье называют "зарубежным паспортом") является одним из неофициальных символов каждой страны. Первое, что предъявляешь по приезде в любую страну – это общегражданский паспорт. Какого же качества этот паспорт в Азербайджане?

Юрист Алескер Мамедли заявил Report, что нет никаких проблем в оперативном просмотре базы данных общегражданских паспортов, выдаваемых гражданам Азербайджана, как и нет проблем в их переплете, однако он довольно быстро изнашивается: "Каждый гражданин, уплатив определенную пошлину, получает общегражданский паспорт. Его ведь раздают не бесплатно?! Поэтому полагаю, что паспорт должен изготавливаться качественно. То есть не надо относиться к этому как к наживе".

По мнению эксперта, стоимость общегражданского паспорта не соответствует его качеству: "Гражданин, желающий получить паспорт в сжатые сроки, скажем, в течение 3, 5 или 7 дней, должен заплатить еще больше. Взамен этой суммы гражданин должен получать качественно изготовленный общегражданский паспорт, то есть с использованием качественной и долговечной бумаги, красок. Предъявление в какой-бы то ни было стране общегражданского паспорта не должно нас стыдить".

По словам А.Мамедли, большая ответственность ложится и на плечи гражданина, то есть он отвечает за сохранность паспорта, то, в каких условиях он хранится.

По роду своей деятельности часто выезжающий за рубеж журналист Азер Хесрет в интервью Report пожаловался на качество общегражданского паспорта. Он отметил, что ныне используемый им паспорт получил всего полтора года назад: "Поездок бывает немало. Сейчас я в Стамбуле. По прошествии всего полутора лет герб на паспорте уже стерся".

Сотрудник пресс-службы МВД Натик Джавадов заявил Report, что паспорта, выдаваемые ныне гражданам Азербайджана, полностью соответствует мировым стандартам. По его словам, паспорта изготовляются за рубежом, их безопасность, дизайн, применяемые при изготовлении материалы, отвечают международным требованиям и стандартам. Он подчеркнул, что за надлежащие использование и хранение паспорта ответственен его владелец, то есть если страницы помнутся или паспорт поблекнет, повинен сам гражданин.

По словам Н.Джафарова, зачастую граждане неаккуратно обращаются с документом, удостоверяющим их личность, что приводит к порче паспорта. Н.Джавадов порекомендовал гражданам ответственно и аккуратно обращаться с паспортом: "Так и паспорт прекрасно сохранится, и не придется снова платить, и окружающие будут относиться к вам с уважением”.

Отметим, что помимо внешнего облика паспорта не менее важна и "сила" этого документа, то есть право безвизового посещения его обладателем ряда стран. В этом смысле азербайджанский паспорт занимает в рейтинге 74-е место, опередив соседние Армению (78-е место) и Иран (95-е место). Выше расположились Грузия (68-е место), Турция (52-е место), Россия (51-е место). Внешняя политика Азербайджана за последние несколько лет дает основание полагать, что наша страна продвинется в этом рейтинге. Хочется верить, что и качество общегражданского паспорта, выдаваемого гражданам Азербайджана, будет соответствовать передовым позициям в рейтинге стран мира.