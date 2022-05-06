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Доступ к подсистеме "Уведомление о трудовом договоре" будет ограничен

Доступ к подсистеме "Уведомление о трудовом договоре" будет ограничен В связи с переходом на подсистему "Труд и занятость", которая предусматривает инновационные изменения в трудовых отношениях в нашей стране, с 11:00 7 мая до 22:00 9 мая будет ограничен доступ к подсистеме "Уведомление о трудовом договоре".
Социальная защита
6 мая 2022 г. 13:16
Доступ к подсистеме Уведомление о трудовом договоре будет ограничен

В связи с переходом на подсистему "Труд и занятость", которая предусматривает инновационные изменения в трудовых отношениях в нашей стране, с 11:00 7 мая до 22:00 9 мая будет ограничен доступ к подсистеме "Уведомление о трудовом договоре".

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

После завершения процесса перенесения информации из подсистемы "Уведомление о трудовом договоре" на новую платформу, с 10 мая для работодателей и работников будет доступна подсистема "Труд и занятость".

Все процедуры, относящиеся к трудовым отношениям, в том числе заключение, изменение и расторжение трудовых договоров теперь будут осуществляться в электронном виде через платформу "Труд и занятость".

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