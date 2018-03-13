Должностные лица Государственного фонда социальной защиты наказаны

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Состоялось заседание коллегии Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения, посвященное итогам деятельности за 2017 год и предстоящим задачам.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов подробно проинформировал о работе, проделанной в 2017 году. Директор Государственного фонда социальной защиты Закир Бабаев выступил с отчетным докладом.

На заседании были подробно обсуждены итоги проделанной в 2017 году работы, направленной на усиление социальной защиты населения. Наряду с положительными результатами, также говорилось о допущенных просчетах и недостатках в сфере услуг населению, были приняты решения по осуществлению мер дисциплинарного взыскания в отношении должностных лиц, неправильно строящих свою деятельность, даны соответствующие поручения по сферам деятельности.