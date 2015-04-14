Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Детям, страдающим аутизмом, будут предоставлены бесплатные билеты на I Европейские игры. Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем мероприятии в рамках "Всемирного месяца просвещения по аутизму", прошедшем в Киноцентре Низами, заявил телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов.

Телеведущий, который является посланником I Европейских игр в Баку сказал, что созданы все условия для того, чтобы дети, страдающие аутизмом, могли бы следить за играми: "Мы лично будем вручать семьям детей страдающих аутизмом эти билеты". На мероприятии выступили представитель аппарата Омбудсмена Мугалиб Махмудов, председатель общества Здоровья и единства Айтен Гасымова-Эйналова, руководитель Общественного объединения помощи в реабилитации детей, страдающих аутизмом Эльнур Гусейнов. Они рассказали о государственной поддержке детей, страдающих аутизмом, о проектах в этой области и о проделанной в этой сфере работе.

В конце мероприятия был продемонстрирован фильм известного кинорежиссера Барри Левинсона "Человек дождя", который завоевал множество призов на международных кинофестивалях.