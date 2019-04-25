Шумиха вокруг фотографии восьмилетней давности: Что происходит в Ичеришехер?

"Распространение фотографий с проводимых в 2011 году на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" восстановительных работ под видом демонтажных работ неверно. Это создает путаницу в обществе. Потому что азербайджанский народ дорожит культурным наследием и историческими ценностями. Затрагивая эту струнку, играют на чувствах людей. Ложная информация в связи с этим превращается в провокацию".

Об этом Report заявил архитектор Зохраб Рагимов.

Он сказал, что заявления о демонтажных работах на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" необоснованны: "К сожалению, фотографии, снятые 8 лет назад во время реставрационных работ в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" преподнесены как нечто новое".

Архитектор Зохраб Рагимов "В 2011 году в заповеднике велись восстановительные работы. Я это помню. В связи с этим имеется даже видеосъемка. В советскую эпоху зубец Крепостной стены был уничтожен русским архитектором. Поэтому восстановление этого зубца было необходимо".

З.Рагимов назвал причины проведения 8 лет назад восстановительных работ над Крепостными стенами: "В 2011 году в заповеднике велись восстановительные работы. Я это помню. В связи с этим имеется даже видеосъемка. В советскую эпоху зубец Крепостной стены был уничтожен русским архитектором. Поэтому восстановление этого зубца было необходимо".

Фото сделано во время реставрационных работ в 2011 году

Отметим, что Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" распространило заявление в связи с вопросом. В заявлении подчеркивается, что распространенные 24 апреля фотографии являются показателем совершенно противоречащих действительности, необъективных шагов: "В первую очередь нужно отметить, что в Ичеришехер сейчас нет ситуации, отраженной на фотографии. Это можно ясно наблюдать. Эти фотографии были сняты в 2011 году во время реставрационных работ Крепостных стен. В корне вопроса же стоят проведенные в советскую эпоху - в 1954 году грубые реконструкционные работы над Крепостными стенами и, к сожалению, в этом процессе один из исторических зубцов Крепостных стен был поврежден, потерял свой вид, и дело закончилось прокладкой прямых стен".

Отмечается, что вопреки созданному фотографией впечатлению и необоснованным обвинениям Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в 2011-2012 году провело восстановление Крепостных стен, и на этой основе были проведены широкомасштабные реставрационные работы по восстановлению башенок: "В тот период были просмотрены все архивные документы, историками, архитекторами, инженерами был подготовлен проект для возвращения стенам исторического вида. Именно в результате этих работ сегодня на улице Кичик Гала можно наблюдать прежний исторический облик стен".