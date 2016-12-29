Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Центры ASAN xidmət не будут работать в течение 4 дней.

Как сообщили Report в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, с 31 декабря по 4 января в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира ASAN xidmət не будет работать.

Граждане смогут воспользоваться услугами центра с 4 января.

Отметим, что с понедельника по пятницу центры ASAN xidmət действуют с 10:00 до 20:00, а в выходные дни - с 10:00 до 17:00 (без перерыва).