Более 500 человек привлечены к программе "Könüllü DOST" с начала года

В январе-апреле текущего года 11 400 человек направили заявки на участие в программе "Könüllü DOST".
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
В ведомстве отметили, что заявки 523 из них были одобрены.
В рамках программы действуют такие подпрограммы, как "Gənc DOST", "Gümüşü DOST" (для пожилых), "Distant DOST", "Korporativ DOST", "İnklüziv DOST".
Программа поддерживает участников в получении опыта в сфере обслуживания граждан, приобретении деловых навыков, личностном развитии и первых успешных шагах на пути к карьере.