Более 500 человек привлечены к программе "Könüllü DOST" с начала года

Более 500 человек привлечены к программе "Könüllü DOST" с начала года

Более 500 человек привлечены к программе "Könüllü DOST" с начала года

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В январе-апреле текущего года 11 400 человек направили заявки на участие в программе "Könüllü DOST". Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. В ведомстве отметили, что заявки 523 из них были одобрены. В рамках программы действуют такие подпрограммы, как "Gənc DOST", "Gümüşü DOST" (для пожилых), "Distant DOST", "Korporativ DOST", "İnklüziv DOST". Программа поддерживает участников в получении опыта в сфере обслуживания граждан, приобретении деловых навыков, личностном развитии и первых успешных шагах на пути к карьере. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Son dörd ayda “Könüllü DOST” proqramına 500-dən çox şəxs cəlb olunub