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Более 500 человек привлечены к программе "Könüllü DOST" с начала года

Более 500 человек привлечены к программе "Könüllü DOST" с начала года Более 500 человек привлечены к программе "Könüllü DOST" с начала года
Социальная защита
24 мая 2025 г. 11:01
Более 500 человек привлечены к программе Könüllü DOST с начала года

В январе-апреле текущего года 11 400 человек направили заявки на участие в программе "Könüllü DOST".

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ведомстве отметили, что заявки 523 из них были одобрены.

В рамках программы действуют такие подпрограммы, как "Gənc DOST", "Gümüşü DOST" (для пожилых), "Distant DOST", "Korporativ DOST", "İnklüziv DOST".

Программа поддерживает участников в получении опыта в сфере обслуживания граждан, приобретении деловых навыков, личностном развитии и первых успешных шагах на пути к карьере.

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Версия на азербайджанском языке Son dörd ayda “Könüllü DOST” proqramına 500-dən çox şəxs cəlb olunub

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