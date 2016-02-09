Baku Business Factory удостоена премии Azeri Business Award 2015 - ФОТО

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась церемония вручения национальной премии Azeri Business Award, учрежденной журналом Business Time, которая ежегодно вручается лучшей компании года в Азербайджане в определенных областях.

Как сообщает Report, Baku Business Factory признана лучшей компанией года в номинации бизнес-инициатив молодежи. На церемонии премия была вручена директору организации, профессору, доктору Аловсату Муслимову.

Отметим, что национальная премия Azeri Business Award, учрежденная одним из ведущих изданий Азербайджана - журналом Business Timе, ежегодно вручается лучшим компаниям года.

Baku Business Factory является центром инкубации бизнеса социальной миссии. Основная цель организации, учрежденной в мае 2015 года, заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, путем развития бизнес-мышления и обеспечения их материально-технической базой. Со дня создания по сегодняшний день компания приняла более 400 заявлений, в настоящее время продвигаются 15 различных бизнес-проектов, услугами Baku Business Factory пользуются 35 человек.

Напомним, что Baku Business Factory был создан по инициативе азербайджанского предпринимателя, учредителя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде.

Baku Business Factory (BBF) расположен на 3-м этаже AF Business House по адресу ул.Низами, 203.