Бахар Мурадова: Обязательное медобследование помогает снизить число родственных браков

Процедура обязательного медицинского обследования перед вступлением в брак помогает предотвратить рождение детей с ограниченными физическими возможностями, и способствует сокращению числа родственных браков.

Требование обязательного медицинского обследования перед вступлением в брак помогает предотвратить рождение детей с ограниченными физическими возможностями и способствует сокращению числа родственных браков.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на общественной дискуссии о родственных браках.

Мурадова напомнила, что согласно 12-й статье Семейного кодекса Азербайджана запрещены браки между близкими родственниками. Она подчеркнула, что в Азербайджане проблема родственных браков в основном связана с традициями.

"Вопрос находится в центре внимания правительства. В 2015 году в Семейный кодекс были внесены изменения, согласно которым вступающие в брак граждане в обязательном порядке должны проходить предварительное медицинское обследование. Некоторые утверждали, что это будет проблематичным. Однако данная инициатива дала положительные результаты и сегодня помогает предотвратить рождение детей с ограниченными физическими возможностями. В 2021 году зарегистрировано 2 363 родственных брака. Из них 204 завершились разводом. В 2022 году зарегистрировано 2 542 родственных брака, из этих пар 608 развелись", - сказала она.