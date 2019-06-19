В Азербайджане с 1 октября повышается размер минимальной пенсии

"Распоряжение, подписанное в связи с повышением минимальной заработной платы в Азербайджане, охватит более 500 тысяч работников государственного сектора".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу REAL сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

По его словам, повышение минимальной зарплаты коснется работников всех сфер: "Согласно нашим исследованиям, у порядка 300 тыс работников по найму в частном секторе будет наблюдаться рост зарплат".

Замминистра отметил, что согласно предлагаемым поправкам в закон "О трудовых пенсиях", в Азербайджане размер минимальной пенсии с 1 октября этого года увеличится со 160 манатов до 200 манатов: "Это примерно 25%-й рост, который охватит около 700 тыс человек".