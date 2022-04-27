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Азербайджан и РФ регулируют отношения в области пенсионного обеспечения

Азербайджан и РФ регулируют отношения в области пенсионного обеспечения В рамках 20-го заседания межправительственной Государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией было подписано «Соглашение между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области
Социальная защита
27 апреля 2022 г. 10:29
Азербайджан и РФ регулируют отношения в области пенсионного обеспечения

В рамках 20-го заседания межправительственной Государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией было подписано «Соглашение между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения».

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Документ подписали заместители премьер-министров Азербайджана и РФ, сопредседатели межправкомиссии Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук.

Соглашение регулирует отношения между двумя странами в области пенсионного обеспечения, определяет механизмы признания и защиты пенсионных и иных прав на социальное страхование граждан Азербайджана и России, приобретенных ими на территории этих государств.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Russia sign agreement on pensions
Версия на азербайджанском языке Rusiyada çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının pensiya hüququ tanınacaq

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