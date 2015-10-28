​Апелляционная жалоба ГФСЗ не была удовлетворена

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Азербайджанского государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) против дочернего Открытого акционерного общества "Институт машиностроительной технологии" Департамента по работе с юридическими лицами по городу Баку (TASC).

Как сообщает Report, апелляционная жалоба департамента не была удовлетворена, решение предыдущих судебных инстанций оставлено в силе.

Отметим, что "Институт машиностроительной технологии" подал в суд на Департамент по работе с юридическими лицами по городу Баку. Обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, TASC выступил с требованием отменить распоряжения и пр. Судебный иск был частично удовлетоворен. Не согласившись с решением, департамент ГФСЗ подал апелляционную жалобу.