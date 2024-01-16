Агентство: В Азербайджане пособие за усыновление детей с ОВЗ составляет 600 манатов

В Азербайджане гражданам, усыновившим детей в возрасте от 3 до 18 лет, выплачивается ежемесячное пособие в размере 200 манатов. При усыновлении детей с ограниченными возможностями здоровья пособие составляет 600 манатов.

В Азербайджане гражданам, усыновившим детей в возрасте от 3 до 18 лет, выплачивается ежемесячное пособие в размере 200 манатов. При усыновлении детей с ограниченными возможностями здоровья пособие составляет 600 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом оценки департамента по работе с лишенными родительской опеки детьми Агентства социального обслуживания Эльнара Джавадова в программе "Sosial saat".

По ее словам, пособие выплачивается родителям с целью поддержки.

"Разница в возрасте между усыновленным ребенком и усыновившим его родителем должна быть не менее 18 лет. Граждане, которым отказали в усыновлении ребенка, проходят этап обучения, им помогают устранить имеющиеся недочеты. Поскольку заявки на усыновление подаются в электронной форме, вся информация отражается в базе данных", - отметила Джавадова.

Завотделом также подчеркнула, что граждане желающие усыновить ребенка могут сами выбирать кого хотят усыновить. Информация о детях отражается в личном кабинете кандидатов-родителей, добавила она.