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Агентство: В Азербайджане пособие за усыновление детей с ОВЗ составляет 600 манатов

Агентство: В Азербайджане пособие за усыновление детей с ОВЗ составляет 600 манатов В Азербайджане гражданам, усыновившим детей в возрасте от 3 до 18 лет, выплачивается ежемесячное пособие в размере 200 манатов. При усыновлении детей с ограниченными возможностями здоровья пособие составляет 600 манатов.
Социальная защита
16 января 2024 г. 15:53
Агентство: В Азербайджане пособие за усыновление детей с ОВЗ составляет 600 манатов

В Азербайджане гражданам, усыновившим детей в возрасте от 3 до 18 лет, выплачивается ежемесячное пособие в размере 200 манатов. При усыновлении детей с ограниченными возможностями здоровья пособие составляет 600 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом оценки департамента по работе с лишенными родительской опеки детьми Агентства социального обслуживания Эльнара Джавадова в программе "Sosial saat".

По ее словам, пособие выплачивается родителям с целью поддержки.

"Разница в возрасте между усыновленным ребенком и усыновившим его родителем должна быть не менее 18 лет. Граждане, которым отказали в усыновлении ребенка, проходят этап обучения, им помогают устранить имеющиеся недочеты. Поскольку заявки на усыновление подаются в электронной форме, вся информация отражается в базе данных", - отметила Джавадова.

Завотделом также подчеркнула, что граждане желающие усыновить ребенка могут сами выбирать кого хотят усыновить. Информация о детях отражается в личном кабинете кандидатов-родителей, добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: "Sağlamlıq imkanı məhdud uşağın övladlığa götürülməsi zamanı 600 manat müavinət verilir"

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