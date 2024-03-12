Адвокат: Запрет на женитьбу родственников приведет к росту незарегистрированных браков

Введение запрета на родственные браки приведет к увеличению числа незарегистрированных браков, религиозных кябинов.

Введение запрета на родственные браки приведет к увеличению числа семей, созданных без юридического оформления - религиозных кябинов.

Как сообщает Report, об этом преподаватель университета Хазар, юрист Акиф Ализаде заявил на общественном обсуждении, посвященном проблеме родственных браков.

По его мнению, для уменьшения числа браков между родственниками следует применять альтернативные меры: "Риски передачи генетических заболеваний в родственных браках должны быть серьезно оценены при медицинском обследовании пар.

При выявлении угрозы для здоровья будущих детей в ходе медицинского обследования родственный брак может быть запрещен. Общий запрет на браки между родственниками может вызвать проблемы, недовольство".