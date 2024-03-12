О нас

Адвокат: Запрет на женитьбу родственников приведет к росту незарегистрированных браков

Адвокат: Запрет на женитьбу родственников приведет к росту незарегистрированных браков Введение запрета на родственные браки приведет к увеличению числа незарегистрированных браков, религиозных кябинов.
Социальная защита
12 марта 2024 г. 13:57
Адвокат: Запрет на женитьбу родственников приведет к росту незарегистрированных браков

Введение запрета на родственные браки приведет к увеличению числа семей, созданных без юридического оформления - религиозных кябинов.

Как сообщает Report, об этом преподаватель университета Хазар, юрист Акиф Ализаде заявил на общественном обсуждении, посвященном проблеме родственных браков.

По его мнению, для уменьшения числа браков между родственниками следует применять альтернативные меры: "Риски передачи генетических заболеваний в родственных браках должны быть серьезно оценены при медицинском обследовании пар.

При выявлении угрозы для здоровья будущих детей в ходе медицинского обследования родственный брак может быть запрещен. Общий запрет на браки между родственниками может вызвать проблемы, недовольство".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hüquqşünas: Qohum evliliklərinə qadağa qoyulması qanunsuz nikahlara yol açacaq

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi