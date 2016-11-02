Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Возросло количество фактов, связанных с насилием против женщин. Насилие есть всегда. Согласно статистике ООН, 80 из 100 женщин в мире подвергаются насилию в семье".

Об этом в заявлении Report сказал психолог Азад Исазаде.

По его словам, вполне возможно, что в Азербайджане эта статистика еще более высокая. Она может составить и 90%.

А.Исазаде считает возможным пресечение случаев насилия в отношении женщин: "Однако для этого должна проводиться работа. Принят соответствующий закон, однако женщины не полностью пользуются им. Для решения проблемы в обществе должны проводиться обсуждения, женщинам должна оказываться юридическая и социальная помощь".