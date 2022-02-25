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2 708 участникам Отечественной войны назначена инвалидность

2 708 участникам Отечественной войны назначена инвалидность На сегодняшний день 2 708 участникам Отечественной войны назначена инвалидность.
Социальная защита
25 февраля 2022 г. 12:08
2 708 участникам Отечественной войны назначена инвалидность

На сегодняшний день 2 708 участникам Отечественной войны назначена инвалидность.

Как сообщает Report, об этом в прямом эфире передачи "Социальный час" (Sosial saat) со страницы Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) в Facebook сказал замдиректора Департамента организации службы медико-социальной экспертизы Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Илькин Юсифов.

По его словам, эти люди постоянно окружены вниманием: "До сегодняшнего дня 263 человека из числа ветеранов были обеспечены высокотехнологичными протезами. Из них 188 человек - ветераны Второй Карабахской войны, 75 - ветераны, потерявшие конечности в предыдущие годы".

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsinin 2 708 iştirakçısına əlillik təyin edilib

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